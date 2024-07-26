В Техасе задержали лидера наркокартеля «Синалоа» Эль Майо и одного из четырех сыновей его партнера Эль Чапо

В Техасе задержали мексиканского наркобарона и лидера наркокартеля «Синалоа» Исмаэля Самбаду (Эль Майо) и его сообщника Хоакина Гусмана Лопеса, одного из четырех сыновей наркобарона Хоакина Гусмана (Эль Чапо), сообщает Reuters. Задержание обоих также подтвердили в министерстве юстиции США.

76-летний Самбада и Гусман Лопес, которому около 30 лет, были задержаны после приземления частного самолета в районе города Эль-Пасо на западе Техаса, сообщили Reuters два американских чиновника.

Работник аэропорта Санта-Тереза, расположенного недалеко от Эль-Пасо, рассказал, что видел, как самолет Beechcraft King Air приземлился на взлетно-посадочной полосе, где его уже ждали федеральные агенты. По его словам, двух человек, вышедших из самолета, «спокойно взяли под стражу».

The New York Times со ссылкой на пять источников утверждает, что Самбада в течение как минимум трех лет поддерживал контакты с федеральными властями США, обсуждая условия своей потенциальной сдачи. Однако, садясь в частный самолет, он не знал, что отправляется в США — Гусман Лопес заманил его туда под предлогом осмотра объектов недвижимости, пишет NYT.

Самбаде и Гусману Лопесу в США предъявлены многочисленные обвинения в наркотрафике — в том числе, фентанила, который, как пишет Reuters, стал основной причиной смерти американцев в возрасте от 18 до 45 лет. Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал фентанил «самой смертоносной наркотической угрозой», с которой когда-либо сталкивались США.

По данным The New York Times, Хоакин Гусман Лопес предстанет перед федеральным окружным судом Чикаго в ближайшие дни. Когда и где будут судить Самбаду, неизвестно.

Эль Майо основал наркокартель «Синалоа» вместе с партнером Хоакином Гусманом (Эль Чапо). Власти США считают картель «Синалоа» крупнейшим поставщиком фентанила в страну, а также одной из двух самых влиятельных организованных преступных группировок в Мексике.

Одного из основателей картеля, Эль Чапо, дважды арестовывали в Мексике, но он оба раза сбегал из-под ареста. В 2017 году его экстрадировали из Мексики в США и там приговорили к пожизненному сроку. За остававшегося на свободе Эль Майо власти США назначили награду в 15 миллионов долларов, за Хоакина Гусмана Лопеса — пять миллионов долларов.

В январе 2023 года мексиканская полиция совместно с военными арестовала еще одного сына Эль Чапо, Овидио Гусмана Лопеса. При задержании возникли беспорядки, в перестрелках погибли семь сотрудников правоохранительных органов, 21 человек получил ранения. Власти зафиксировали 25 случаев мародерства, а также 250 поджогов автомобилей, которые впоследствии использовались для блокирования улиц. Также сообщалось, что члены наркокартеля обстреливали самолеты, чтобы помешать транспортировке Овидио Гусмана Лопеса. Двое из четырех сыновей Эль Чапо, которых также подозревают в наркоторговле, остаются на свободе.

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