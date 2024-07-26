С Фредерика Бегбедера сняли обвинения в изнасиловании

Полиция Франции прекратила расследование против писателя по делу об изнасиловании, сообщает BFM.

Как заявили в прокуратуре французского города По, дело закрыли из-за «отсутствия серьезных или последовательных доказательств».

Фредерика Бегбедера задерживали и допросили в полицейском участке города По в декабре 2023 года. На писателя заявила неназванная молодая женщина, с которой Бегбедер поддерживал отношения в течение нескольких месяцев. Она утверждала, что в июле 2023-го встретилась с писателем в номере отеля По, где у них дважды за ночь была сексуальная связь: в первый раз по обоюдному согласию, во второй раз — без согласия. Бегбедер и его адвокаты не согласились с выдвинутым обвинением и оспорили его.

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