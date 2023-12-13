Фредерика Бегбедера обвинили в изнасиловании Писатель находился под стражей восемь часов. Потом его освободили

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Полиция Франции открыла предварительное расследование в отношении писателя по делу об изнасиловании.

Как пишет France Bleu, утром 12 декабря около девяти часов утра 58-летнего писателя вызвали на допрос в полицейский участок города По и задержали на несколько часов.

По сведениям радиостанции France Info, в июле 2023 года на Бегбедера подала заявление в полицию молодая женщина. Ее имя не раскрывается. Она утверждала, что встретилась с писателем в номере отеля По, где у них дважды за ночь была сексуальная связь: в первый раз по обоюдному согласию, во второй раз — без согласия. Предположительно, события произошли в гостинице Villa Navarre, акционером которой Бегбедер был с 2011 по 2015 год.

Источник радиостанции, близкий к расследованию, сообщил, что заявительница и писатель поддерживали отношения в течение нескольких месяцев. Отношения начались, когда девушке было 17 лет.

Бегбедер провел под стражей восемь часов, к вечеру его освободили. Прокурор города По Родольф Жарри объявил, что писатель «оспорил факты» предъявленного обвинения, а предварительное расследование на данном этапе будет продолжено «в частности, в целях совершения определенных действий, запрошенных адвокатом Бегбедера». Он отказался сообщить дополнительные подробности дела, напомнив о принципе презумпции невиновности, которым может воспользоваться писатель.

Бегбедер опубликовал пресс-релиз по итогам своего задержания, пишет BFM TV. В нем он поблагодарил «сотрудников полицейского участка По за то, что они приветствовали (его) в своем помещении», но добавил, что у него есть «две оговорки».

«Куриное карри было сухим, и моя машина оказалась на штрафстоянке, пока я находился под стражей в полиции всего несколько часов. Перед этим полицейским участком определенно не хватает парковки», — заявил Бегбедер.