В Белгородской области танк переехал легковой автомобиль. Водитель погиб

Житель Белгородской области погиб в результате ДТП с участием танка, сообщает местное издание «Пепел».

По данным журналистов, инцидент произошел днем 24 июля в селе Березовка Борисовского района. Танк, выезжавший с поворота, переехал «Ниву», которая двигалась по главной дороге с соблюдением правил дорожного движения.

Находившийся за рулем автомобиля местный житель Константин Лопаткин погиб на месте. По версии следствия, он умер от «разрыва сердца».

Как пишут журналисты, после аварии танк остановился примерно в ста метрах от места ДТП. По словам очевидцев, экипаж «находился в невменяемом состоянии». Местные власти произошедшее не комментировали.

Это не первое ДТП с участием танка в Белгородской области. В начале июня издание «Пепел» сообщало, что на участке дороги между поселком Красиво Борисовского района и селом Головчино Грайворонского городского округа танк, выезжавший с поля, протаранил легковой автомобиль. Водитель погиб. Танк остановил сотрудники силовых структур примерно в трех километрах от места аварии. По данным источников издания, танком управлял пьяный военный. Местные власти о произошедшем также ничего не сообщали.