«Пепел»: житель Белгородской области погиб в ДТП с участием российского танка

В Белгородской области в ночь на 1 июня произошло ДТП с участием российского танка, в результате которого погиб местный житель, сообщает местное издание «Пепел».

По данным журналистов, авария произошла на участке дороги между поселком Красиво Борисовского района и селом Головчино Грайворонского городского округа. Свидетельница ДТП рассказала, что танк с якобы пьяным экипажем выехал с поля и протаранил машину, в которой находился погибший.

«Пепел» также опубликовал видео, как утверждается, с места аварии. На записи мужчина в военной форме осматривает тело погибшего и говорит: «Да 200, 200 он, ничего не поделаешь».

Издание пишет, что военные, находившиеся в танке, попытались скрыться с места ДТП. Их удалось остановить только в трех километрах от места аварии у поселка Красиво. Местные жители в разговоре с журналистами рассказали, что этот же танк ранее ездил в Грайвороне и «посбивал там бордюры».

По информации издания, погибшего звали Андрей Алексеев. Он работал водителем большегруза. В ночь на 1 июня он ехал домой в село Пороз.

«Пепел» также отмечает, что власти произошедшее не комментировали. В частности, это ДТП отсутствует в сводке МВД, а также о нем не сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Супруга погибшего сообщила журналистам, что записалась на прием к главе региона и уже едет в Белгород.