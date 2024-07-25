Украинская разведка отчиталась о масштабной кибератаке на российские банки. ВТБ подтвердил, что подвергся DDoS-атаке из-за рубежа

Крупнейшие российские банки, мобильные операторы, а также ряд других сервисов, включая социальные сети и мессенджеры, подверглись кибератаке, организованной Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР), пишет «Громадське» со ссылкой на источник в спецслужбе.

По словам источника, операция длится уже третьи сутки. В настоящее момент под ударом находятся ряд финансовых учреждений, в том числе Альфа-банк, СберБанк, Райффайзен банк, ВТБ, Газпромбанк и Т-Банк, утверждает собеседник журналистов.

Российские СМИ обратили внимание на сбой в работе банков утром 24 июля. В пресс-службе ВТБ сообщили «Интерфаксу», что банк подвергся DDoS-атаке из-за рубежа.

По словам источника «Громадське», в рамках операции кибератакам также подверглись Система быстрых платежей (СБП) и Национальная система платежных карт (НСПК). Источник «Украинской правды» в ГУР ранее утверждал, что украинским специалистам удалось «заблокировать или ощутимо нарушить» работу российских платежных систем.

Кроме того, кибератакам подверглись несколько операторов связи, в том числе «Билайн», «Мегафон», «МТС», «Теле2», а также различные сервисы, включая соцсеть «ВКонтакте» и мессенджер Discord, пишет «Громадське».

Главное управление разведки Минобороны Украины регулярно сообщает о проведении кибератак. Например, в середине июля 2024 года спецслужба отчиталась об атаке на примерно сотню российских сайтов. Перед этим в ГУР заявили, что киберспециалисты военной разведки атаковали новостной портал «Керчь FM», оператора связи «Миранда Медиа», а также систему регистрации и контроля движения на Крымском мосту.