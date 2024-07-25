Перед покушением на Трампа стрелок искал, с какого расстояния Ли Харви Освальд убил Джона Кеннеди

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй 24 июля выступил на слушаниях в судебном комитете палаты представителей конгресса США и раскрыл новые подробности о расследовании на кандидата в президенты США Дональда Трампа, сообщает CNN.

Как рассказал Рэй, за неделю до покушения, 6 июля, 20-летний стрелок Томас Мэттью Крукс искал в интернете информацию о том, на каком расстоянии находился Ли Харви Освальд, когда застрелил 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году.

«6 июля он искал в Google „Как далеко Освальд находился от Кеннеди“. Этот поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния. В тот же день он, судя по всему, зарегистрировался для участия в митинге в Батлере», — рассказал глава ФБР.

Он также сообщил, что в день покушения, 13 июля, за два часа до начала выступления Трампа, в 16:00, Крукс запустил беспилотник, который облетел район митинга и находился примерно в 200 ярдах (180 метрах) от сцены. Дрон находился в воздухе около 11 минут, а Крукс следил за полетом на своем телефоне. Следователи смогли проследить траекторию полета беспилотника и считают, что Крукс использовал его, чтобы видеть, что происходит за его спиной.

После покушения следователи нашли беспилотник в машине Крукса, отмечает CNN. Также в автомобиле обнаружили два взрывных устройства. По словам Кристофера Рэя, у Крукса не было возможности привести их в действие с крыши, с которой он стрелял в Трампа.

Директор ФБР рассказал, что, судя по всему, стрелок забрался на крышу по трубе здания, а не по лестнице, как предполагалось ранее. Крукс находился на крыше около трех минут, прежде чем его застрелил снайпер Секретной службы. Следователи нашли на крыше восемь гильз от полуавтоматической винтовки AR-15. По словам Рэя, следствие установило, что Крукс легально приобрел оружие у своего отца, который купил винтовку ранее.

После покушения стало известно, что Томас Крукс искал в интернете фотографии Дональда Трампа и действующего президента США Джо Байдена. Как уточнил глава ФБР, вероятно, стрелок искал не изображения конкретных людей, а новости об общественных деятелях. «Сейчас, откровенно говоря, опасное время, чтобы быть видным государственным деятелем», — добавил Кристофер Рэй.

ФБР расследует стрельбу на митинге в Батлере как покушение на убийство и как возможный акт внутреннего терроризма. Представители ФБР ранее говорили, что, по их мнению, Крукс действовал в одиночку. Кристофер Рэй заявил, что следователи пока не смогли установить мотивы преступника.

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