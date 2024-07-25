В законопроект об ограничении оборота сим-карт для иностранцев планируется добавить поправку, ограничивающую продажу сим-карт россиянам — до 20 штук в одни руки. Об этом 25 июля сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к руководству крупного оператора связи. О том, что такое ограничение могут ввести, подтвердили в министерстве цифрового развития РФ.

По словам источника газеты, обсуждается также «реидентификация» уже существующих абонентов через «Госуслуги» для проверки, действительно ли они пользуются тем или иным номером. При этом в Минцифры заявили, что механизм и архитектура этой инициативы пока обсуждаются, но «речь о переидентификации абонентов среди граждан России не идет».

В «Мегафоне» пояснили, что сейчас у операторов нет оснований для отказа в продаже сим-карт, даже если они приобретаются в «больших объемах». В Tele2 назвали оптимальным продажу в одни руки 20 сим-карт, но добавили, что «с учетом развития цифровизации, интернета вещей, распространения умных устройств [такое] число [сим-карт] может стать недостаточным». В МТС также отметили, что из-за развития рынка интернета вещей, «в семьях сим-карты покупают для детей и лиц старшего возраста».

Что касается проверок российских абонентов, то представитель «Вымпелкома» (бренд «Билайн») в комментарии «Коммерсанту» отметил, что наиболее удобным вариантом в компании считают верификацию абонентов через «Госуслуги». В МТС предложили подходить к этому вопросу «аккуратно», в компании считают, что нужно обсуждать «критерии абонентов, данные которых нуждаются в перепроверке».

Госдума 19 июня приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, ужесточают правила покупки сим-карт иностранцами. Согласно законопроекту, иностранцы могут оформить до 10 сим-карт, им также запрещается покупка сим-карт без сдачи биометрии

«Коммерсант» писал, что ФСБ и Минцифры обсуждают три варианта ужесточение правил продажи сим-карт и для россиян. Первый из них — идентификация клиента по биометрии. Второй — продажа только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России», третий — оформление покупки с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор.