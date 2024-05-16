В России планируют ужесточить правила продажи сим-карт мобильных операторов гражданам РФ. Источники «Коммерсанта» сообщили, что ФСБ и Минцифры обсуждают три варианта новых требований при покупке.

Первый из них — идентификация клиента по биометрии. Второй — продажа только в салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России», а третий — оформление покупки с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи), где в электронной форме подписывается договор.

Ужесточение продажи сим-карт гражданам РФ, источник, близкий к операторам связи, назвал логичной мерой. После того, как поменяли требования для продажи российских сим-карт гражданам других стран, считает он, «серые подключения могут „перетечь“ в другие, менее зарегулированные сегменты рынка».

Сейчас, напоминает издание, сим-карты можно купить в салонах операторов, на их сайтах и у дилеров — посредников, которые заключают договоры на продаж. Дилерские сети обеспечивают, по разным данным, от 35% до 70% продаж в зависимости от оператора.

Участники рынка заявили «Коммерсанту», что ужесточение правил продажи россиянам сим-карт может привести к сокращению дилерской сети. «В понимании регулятора подключения абонентов через дилеров небезопасны из-за некачественной проверки данных», — считает один из собеседников издания. Также новые правила, если они буду введены, могут снизить и общее число подключений, а также привести к росту расходов операторов, если им потребуется оборудования для сбора биометрии.

В «Мегафоне», «Вымпелкоме» и МТС подтвердили, что обсуждение ужесточения правил продажи сим-карт идет. При этом в «Вымпелкоме» заявили, что считают наиболее приемлемым вариантом верификацию через «Госуслуги» или МФЦ, а в МТС отметили, что биометрия в качестве единственного способа подтверждения личности — «не оптимальный механизм», абонентам должны быть доступны разные методы. В Tele2 отказались от комментариев.

Власти РФ последние годы приняли ряд мер, чтобы сократит число «серых» сим-карт, то есть тех, которые компании покупают для своих сотрудников, или которые продаются с рук без заключения договора. В обоих случаях такие сим-карты фактически анонимные, достоверных данных об использующих их абонентах нет. Предполагается, что такие сим-карты часто используются для противоправных действий, включая телефонное мошенничество.

В конце апреля «Коммерсант» писал, что мобильные операторы блокируют в среднем около 300 тысяч «серых» сим-карт в неделю по требованию Роскомнадзора.