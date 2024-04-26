«Коммерсант»: мобильные операторы начали блокировать в среднем около 300 тысяч «серых» сим-карт в неделю по требованию Роскомнадзора

Российские мобильные операторы блокируют в среднем около 300 тысяч «серых» сим-карт в неделю по запросу Роскомнадзора, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в крупном операторе связи и на телеком-рынке.

«Все это происходит в рамках борьбы с „серым“ рынком сим-карт, которая началась в прошлом году. Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, все поставлено на поток», — говорит собеседник издания.

По данным источников «Коммерсанта», до сентября 2023 года мобильные операторы получали раз в неделю от Роскомнадзора списки номеров, по которым нужно было проверить данные абонентов. Операторы отправляли проверенные сведения Роскомнадзору, а ведомство смотрело их по своим базам и присылало список номеров на блокировку. Теперь, как говорят собеседники «Коммерсанта», Роскомнадзор сразу присылает списки на блокировку.

Проверкой номеров, как писали «Ведомости» в августе 2023 года, занимается подведомственный РКН Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который использует для этого базу данных МВД.

У абонентов есть 15 дней, чтобы актуализировать свои данные — они могут сделать это в салоне связи или на «Госуслугах». Но даже после предупреждения операторов не все подтверждают сведения о себе, пишет «Коммерсант». Источник издания добавляет, что уже после блокировки многие восстанавливают доступ к номерам в салонах связи.

В Tele2 изданию сказали, что большая часть запросов на проверку связана с истекшим сроком действия паспорта. В «Билайне» добавили, что большинство клиентов, столкнувшихся с блокировкой, успешно восстанавливают свои номера. В «Мегафоне» и МТС на запрос о комментарии не ответили.

Под «серыми» подразумеваются корпоративные сим-карты, которые компании покупают для своих сотрудников, и сим-карты, не требующие заключения договора, которые можно купить с рук. По данным Telecom Daily, в России насчитывалось около 6,5–7 миллионов таких сим-карт. В апреле 2023 года РКН, по данным «Коммерсанта», проводил мониторинг достоверности сведений об абонентах, но блокировок не было.

В августе 2023 года Роскомнадзор начал требовать от операторов связи блокировать «серые» сим-карты, писали «Ведомости». По словам одного из источников издания, РКН начал отправлять операторам запросы, в каждом из которых было около 50 тысяч номеров для блокировки. Собеседник газеты прогнозировал, что такими темпами к середине августа четырем крупнейшим операторам придется заблокировать около одного миллиона сим-карт.

В феврале 2024 года ГРЧЦ отчитался, что операторы верифицировали сведения о 351,1 миллиона номеров, что составляет 100% их активной абонентской базы. В ходе проверки было выявлено 43 миллиона номеров, оформленных с нарушениями. С сентября по декабрь 2023 года операторы прекратили оказание услуг по более чем 600 тысячам номеров, говорилось в отчете.

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