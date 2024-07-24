Командующим военно-воздушными силами России назначен генерал Сергей Кобылаш. В Украине его обвиняют в обстрелах гражданской инфраструктуры

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, ранее командовавший , назначен командующим военно-воздушными силами, заместителем главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ. На изменения на сайте Минобороны России обратил внимание ТАСС.

На пост командующего дальней авиации, в свою очередь, назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.

Служба безопасности Украины в 2023 году обвинила Сергея Кобылаша в причастности к обстрелам украинских гражданских объектов. По версии следствия, генерал, «выполняя указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов», отдавал приказ на массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры на территории Украины.

Власти Украины Кобылашу заочно предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса страны — ведение агрессивной войны и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное лишение свободы.