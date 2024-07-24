Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), близкий к президенту РФ Владимиру Путину, прокомментировал арест бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, в крупном мошенничестве. Он высказался об этом, выступая 23 июля на пресс-конференции, посвященной открытию музейно-храмового комплекса в Севастополе.

Во время своей речи, как пишет ForPost, митрополит поблагодарил военных строителей. Видеозапись выступления Тихона опубликовал телеграм-канал «Крымский канал».

«Огромное спасибо тому руководителю, о котором я не могу не сказать — Тимур Иванов. Сейчас у него сложная ситуация. Но мы молимся, мы знаем его с другой стороны, чем то, что в интернете появляется. Дай Бог, чтобы все разрешилось благополучно. Он очень талантливый . И он, собственно говоря, направил всю эту стройку», — сказал митрополит.

Он отметил, что Тимур Иванов среди прочего «привнес воду в Крым», а также «за 45 дней» построил множество инфекционных больниц в регионах России.

«Дай Бог, чтобы как-то завершились эти злоключения, мы будем верить и ждать, что наше правосудие… что наше правосудие, ну, как-то учтет в том числе и эти большие заслуги», — добавил Тихон.

Митрополита Тихона часто называют духовником президента России Владимира Путина. Официально это не подтверждено, но Путин никогда это утверждение не отрицал. «Важные истории» писали, что, скорее всего, «насчет духовника — неправда, но с президентом Тихон знаком еще с 1999 года, когда тот был директором ФСБ».

«Важные истории» сообщали в августе 2022 года , что проекты митрополита Тихона получили от государства и государственных компаний не менее 20 миллиардов рублей.

Митрополит Тихон возглавляет Крымскую митрополию с октября 2023 года. До этого он с 2018 года занимал должность главы Псковской митрополии, а в 1995-2018 годах был наместником Сретенского монастыря в Москве. Свое назначение в Крым Тихон сравнил со ссылкой на «курорты Колымы».

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