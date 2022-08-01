Проекты «духовника Путина» Тихона Шевкунова получили от государства и госкомпаний 20 миллиардов рублей Главное из расследования «Важных историй»

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и президент РФ Владимир Путин во время посещения Псково-Печерского монастыря, 17 ноября 2018 года Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Проекты митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), которого часто называют , получили от государства и государственных компаний не менее 20 миллиардов рублей. Об этом говорится в расследовании .

По подсчетам издания, больше половины этой суммы — 11,1 миллиарда рублей — с 2015 года направили на финансирование исторических парков , открытых в 24 российских городах. На эти парки в основном шли деньги из бюджетов регионов, также помогала компания «Газпром». Самые дорогие парки расположены в Петербурге и Твери, на них выделили 1,4 и 1,1 миллиарда рублей соответственно.

Шесть фондов, связанных с митрополитом Тихоном, согласно их отчетности за 2019-2021 годы, получили 9,15 миллиарда рублей от государства и госкомпаний, а также за счет пожертвований, сдачи недвижимости в аренду и продажи билетов.

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Так, фонд «Моя история» получил за этот период 4,6 миллиарда рублей. Большую часть этих средств он потратил на еще один крупный проект Тихона — строительство историко-архитектурного парка в Севастополе. В 2021 году фонд выделил на это 3,4 миллиарда рублей.

Основным источником финансирования фонда «Моя история» стал фонд поддержки социальных инициатив «Родные города», который основала «Газпромнефть». Фонд «Родные города» существует недавно и большую часть своих средств отдает фондам Тихона: в 2019 году он пожертвовал «Моей истории» более миллиарда рублей, в 2021-м — еще три миллиарда.

При этом, как указывают «Важные истории», учредителем двух крупнейших по оборотам фондов Тихона — «Моей истории» и Фонда гуманитарных проектов — значится бывший юрисконсульт «Газпромнефти» Иван Есин. Этот же человек в 2013 году основал компанию «Смарт-груп», которая получает от «Моей истории» подряды, например, на реконструкцию музея-заповедника «Херсонес». Сейчас «Смарт-груп» принадлежит Фонду гуманитарных проектов и Светлане Саблиной, его бывшей сотруднице.

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