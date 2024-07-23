Певца Шарлота внесли в перечень «экстремистов и террористов»

Росфинмониторинг включил певца Эдуарда Шарлота в перечень «экстремистов и террористов». На это обратило внимание агентство ТАСС.

С декабря 2023 года музыкант находится в СИЗО Самары.

В конце мая стало известно, что в отношении Шарлота возбудили еще одно уголовное дело. По словам отца артиста Валерия, его сыну предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК РФ). Телеграм-канал Shot утверждал, что дело завели из-за сторис в инстаграме Шарлота, на которой была надпись «Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите».

Отец Шарлота заявил, что у защиты певца есть «большие сомнения», что высказывание принадлежит артисту. «Как я понял, ролика не было, была надпись в инстаграме, которую никто не видел, кроме того, кто этот донос сделал», — говорил он.

В ноябре 2023 года певца Шарлота, на которого написала донос Екатерина Мизулина, задержали в аэропорту Пулково в Петербурге, куда он прилетел из Армении. После этого на музыканты завели четыре уголовных дела, обвинив в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК), повреждении документов (часть 1 статьи 325 УК) и по двум эпизодам реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК).

Поводом для преследования Шарлота стали его ролики в инстаграме. На одном из видео он рвал и топтал георгиевскую ленточку, на другом — исполнял песню в нижнем белье на мотив «Дня Победы». В третьем ролике он оскорблял патриарха Кирилла, прибивая к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет. Еще на одном видео Шарлот сжигал российский паспорт.

В январе 2024 года сообщалось, что Шарлот написал письмо патриарху Кириллу с извинениями и раскаянием в содеянном. «Коммерсант» писал, что на заседании суда по продлению меры пресечения музыкант извинился перед Владимиром Путиным, Рамзаном Кадыровым Екатериной Мизулиной и певцом Ярославом Дроновым (Шаманом).

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