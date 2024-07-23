В первом общенациональном опросе после снятия Байдена Харрис опередила Трампа на 2%

Общенациональный опрос, проведенный 21–22 июля компанией Ipsos совместно с Reuters, показал, что вице-президент Камала Харрис, набравшая 44%, опережает Дональда Трампа, который набрал 42%.

В опросе, проведенном 1–2 июля, Трамп лидировал с перевесом в один процентный пункт, а в опросе 15–16 июля оба набрали по 44%, пишет Reuters. Издание отмечает, что общенациональные опросы дают важные сигналы о поддержке политических кандидатов, но в конечном итоге победа, как правило, зависит от нескольких так называемых колеблющихся штатов.

Избирателям, участвовавшим в опросе, также показывали гипотетический бюллетень, в который кроме Харрис и Трампа был включен независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший. Харрис поддержали 42% избирателей, Трампа — 38%. Кеннеди поддержали 8% избирателей.

Кроме того, в недавних опросах около 56% зарегистрированных избирателей согласились с утверждением, что Харрис «способна справляться с проблемами». То же самое о Трампе сказали 49% избирателей. Байдена по этому показателю оценили только 22% избирателей.

Также, как пишет Reuters, три четверти демократических избирателей согласились с заявлением, что партия должна поддержать выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки и поддержал своего вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии. Харрис, в свою очередь, заявила, что «сделает все, что в ее силах», чтобы победить Дональда Трампа и заручилась поддержкой достаточного количества делегатов, которые будут голосовать за выдвижение кандидата в президенты от Демократической партии. Кандидат в президенты от демократов будет выбран до 7 августа.

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Вместо Байдена на выборы почти наверняка пойдет Камала Харрис. Вот что о ней нужно знать Трамп уже заявил, что без труда победит эту «злобную, ужасную женщину»

кто такая камала харрис

Вместо Байдена на выборы почти наверняка пойдет Камала Харрис. Вот что о ней нужно знать Трамп уже заявил, что без труда победит эту «злобную, ужасную женщину»