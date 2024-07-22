Суд в Нальчике оштрафовал восемь человек, сидевших (а не стоявших) во время гимна России в школе

Мировой судья судебного участка № 1 в Нальчике в Кабардино-Балкарии назначил административные штрафы в размере трех тысяч рублей восьми местным жителям, которые не встали во время исполнения гимна РФ в школе. Об этом 22 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на объединенную пресс-службу судебной системы республики.

Всех подсудимых признали виновными в совершении административного правонарушения «Нарушение порядка официального использования гимна РФ» (статья 17.10 КоАП). Всего в суд поступило девять административных протоколов, последний из них рассмотрят в ближайшее время, пишет РИА Новости со ссылкой на суд.

Административные протоколы составили в отношении родителей выпускников средней школы № 33 Нальчика, которые во время церемонии вручения аттестатов при исполнении гимна остались сидеть на своих местах в актовом зале. Видеозаписи случившегося распространили в соцсетях, также видео опубликовал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Телеграм-канал Mash Gor утверждал, что вставать под гимн России отказались родители девятиклассников.

Российское издание Regnum опубликовало имена и должности некоторых из тех, кто не встал при исполнении гимна. Один из присутствовавших в школе, Андзор Халилов, заявил изданию, что его жена не встала во время исполнения гимна, потому что у нее варикозное расширение вен и «ей тяжело вставать». Он добавил, что «многие не знают и не понимают, что нужно делать во время гимна». «Я, например, впервые узнал, что за это штраф надо платить», — сказал Халилов.

Телеграм-канал Mash Gor утверждал, что среди тех, кто не встал при исполнении гимна, был сотрудник кабардино-балкарского филиала «Русгидро». В компании заявили, что этот сотрудник «опозорил компанию и оскорбил 70-тысячный коллектив энергетиков» и должен публично извиниться. «Кавказский узел» сообщал, что сотрудник не стал извиняться и подал заявление об увольнении.