В школе Нальчика родители выпускников не встали под гимн России. В Минпросвещения республики заявили, что к ним будут «применены меры»

В телеграм-каналах появилось видео с выпускного девятых классов в средней школе Нальчика, на котором несколько родителей остались сидеть на своих местах в актовом зале при исполнении гимна России.

Это видео, в частности, опубликовал 5 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, написавший, что в средней школе № 33 Нальчика «выявлен факт демонстративного неуважительного отношения» к российскому гимну. В связи с этим, как сообщил Картаполов, он отправил запрос «в соответствующие органы».

На следующий день телеграм-канал Mash Gor, опубликовавший это же видео, написал, что на выпускном в школе № 33 Нальчика вставать под гимн России отказались восемь родителей девятиклассников. В их числе, по данным Mash Gor, были глава отдела «РусГидро», жены главного тренера сборной России по дзюдо и крупного застройщика в республике и несколько многодетных матерей. «Их дети при этом закрывали уши руками», — написал телеграм-канал. По его информации, на родителей составили протоколы за нарушение официального использования гимна России (статья в сообщении не называлась).

В кабардино-балкарском филиале «Русгидро» телеграм-каналу «Подъем» подтвердили, что среди родителей оказался их сотрудник и заявили, что он «опозорил компанию и оскорбил 70-тысячный коллектив энергетиков». В «Русгидро» ждут от сотрудника публичных извинений «перед обществом и коллективом», добавили в компании.

7 июля Картаполов перепостил новость о том, что родителей школьников из Нальчика оштрафуют, и написал: «Оперативно отреагировали на наши обращения, спасибо».

Ведущий специалист отдела Минпросвещения Кабардино-Балкарии Бэлла Балова, в свою очередь, заявила ТАСС, что личности взрослых, не вставших во время гимна, установлены. «Ситуация находится в работе у правоохранительных органов, после чего к родителям будут применены меры в рамках действующего законодательства», — сказала Балова. По ее словам, мероприятие прошло 29 июня, но детей в этот момент в зале не было, только родители.