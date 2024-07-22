«Сильно мы не были удивлены». Песков — о выходе Байдена из президентской гонки
Выход Джо Байдена из президентской гонки в США не является приоритетной темой для российской повестки дня, но в Кремле следили за развитием событий и не были удивлены решением действующего главы Белого дома. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Честно говоря, в последние годы происходящее в США научило нас не удивляться ничему. Поэтому сильно мы не были удивлены», — цитирует его слова «Маяк».
Речь идет об избирательной кампании в США. И при всем понимании, что речь идет об избирательной кампании в одной из крупнейших стран мира, все-таки это не наше внутреннее дело, это не может быть приоритетной темой для нашей повестки дня. И, конечно же, не нам давать оценку решениям действующего президента и кандидата в президенты США. Это тема, скорее всего, которая должна заботить американских избирателей.
При этом представитель Кремля заметил, что в Москве, «действительно, мы очень внимательно отслеживаем развитие событий в США, и это понятно совершенно, собственно, так же, как и ход развития во всех других крупных странах мира».
На вопрос журналистов о вице-президенте США Камале Харрис, которая намерена вместо Джо Байдена баллотироваться на пост главы государства от Демократической партии, Песков сказал следующее: «В настоящий момент мы не можем как-то оценивать потенциальную кандидатуру госпожи Харрис с точки зрения наших двусторонних отношений, ибо до сих пор какого-то ее вклада в наши двусторонние отношения замечено не было».