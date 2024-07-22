Сергея Неверова предложили уволить с поста вице-спикера Госдумы

В Госдуму внесено постановление об увольнении Сергея Неверова с должности заместителя спикера нижней палаты парламента.

Документ внесла комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. 23 июля его рассмотрит Совет Госдумы.

О причинах освобождения Неверова от должности в постановлении не сообщается. Будет ли предложен Неверову другой пост, неизвестно.

В конце мая 2024 года «Ведомости» со ссылкой на четыре источника сообщали, что Неверов может покинуть свой пост. По данным собеседников издания, вопрос возник в повестке, когда стало ясно, что эту должность необходимо освободить для бывшего вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая будет избираться в Госдуму. После переизбрания Путина Абрамченко не вошла в состав нового правительства; сейчас она занимает должность советника губернатора Ростовской области.

Два источника «Ведомостей» утверждали, что Неверов может перейти на другую работу, но не приводили подробностей. Другие собеседники издания говорили, что решение о его окончательном уходе еще не принято. Пост вице-спикера Неверов занимал с 2021 года.

62-летний Сергей Неверов был депутатом Госдумы с января 2000 года. В разные годы он представлял в парламенте Кузбасс, Алтайский край, а в последнем созыве — Смоленскую область. С 2011 по 2017 годы он был генеральным секретарем совета «Единой России». В 2013 году Алексей Навальный опубликовал расследование о подмосковном дачном кооперативе «Сосны», состоящем из домов высокопоставленных чиновников, в числе которых был Неверов. Депутат подал в суд, который обязал Навального разместить официальное опровержение этой информации.