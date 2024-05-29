«Ведомости»: Сергей Неверов может уйти с поста вице-спикера Госдумы

Вице-спикер Госдумы, бывший секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов может покинуть занимаемый пост, сообщила 29 мая газета «Ведомости», ссылаясь на источники. Один из собеседников издания отметил, что этот вопрос, как и детали ухода Неверова с занимаемого поста, еще обсуждается.

По данным газеты, вопрос об уходе Неверова возник после того, как стало ясно, что пост вице-спикера может занять бывшая заместительница главы правительства Виктория Абрамченко, которая ранее в мае не вошла в новый состав кабинета министров. «Ведомости» пишут, что Абрамченко будет избираться в Госдуму.

Один из источников заявил, что также обсуждалось, что место Абрамченко может уступить бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол, но такой шаг, по выражению издания, посчитали «не самым корректным в текущей ситуации».

Чем займется Неверов в случае ухода с поста вице-спикера, пока обсуждается. По одной информации, он может перейти на другую работу, по другой, решения об его уходе из Госдумы не принимали.

62-летний Сергей Неверов — один из старожилов Госдумы, он работает депутатом с января 2000 года. В разные годы он представлял в парламенте Кузбасс, Алтайский край, а сейчас Смоленскую область. В разные годы был секретарем генсовета «Единой России», руководил фракцией единороссов в Думе, несколько раз становился вице-спикером парламента, в последний раз — в 2021 году.

Политик Алексей Навальный в 2013 году выпустил расследование о подмосковном дачном партнерстве «Сосны», в котором, по данным ФБК, находятся дома высокопоставленных чиновников, в том числе Сергея Неверова. Навальный утверждал, что Неверов не мог позволить себе такой дом и столько земли на официальные доходы, а два участка в его пользовании записаны на других людей. Оппозиционер обвинил Неверова в незаконном получении земли в пользование. В 2015 году политик по решению суда выпустил опровержение этой информации.