В подмосковном Звенигороде бюсту Сталина кувалдой отбили голову

Полиция Московской области задержала жителя Звенигорода, подозреваемого в том, что он повредил два бюста в одном из городских парков, сообщает 21 июля пресс-служба регионального управления МВД. Задержанного мужчину 1981 года рождения подозревают по статье о вандализме, его отпустили под подписку о невыезде.

По данным РИА Новости и ТАСС, подозреваемый кувалдой повредил два бюста — Иосифа Сталина и Владимира Ленина — в парке на Советской улице в Звенигороде днем 20 июля, после чего полиция начала его розыск. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в момент преступления подозреваемый находился «в неадекватном состоянии». «Мотив поступка устанавливается», — заявил источник ТАСС.

Видеозапись происшествия опубликовал телеграм-канал «Звенигород», в кадре видно, как некий мужчина в парке бьет кувалдой по памятнику, после чего на землю что-то падает. В соцсетях опубликовали фотографии поврежденных памятников: у бюста Сталина отбита голова, у бюста Ленина — часть головы у подбородка.

Бюст Иосифа Сталина установили в парке в Звенигороде летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев». Власти выступали за то, чтобы демонтировать памятник, установленный без разрешения, но в итоге решили не убирать его. В марте 2024 года, в 71-ю годовщину со дня смерти Иосифа Сталина, бюст облили краской, а букву «т» на постаменте исправили на «р». Бюст Ленина в парке, как сообщает проект «Осторожно, новости», установили незаконно.

В последние годы в России все чаще устанавливают памятники Иосифу Сталину. Первый в истории современной России памятник Сталину появился на мясокомбинате «Звениговский» в Марий Эл в сентябре 2015 года. В следующие годы разные монументы появились в других городах: в Новосибирске — во дворе обкома КПРФ, в Набережных Челнах — в частной школе, в Волгограде — у музея-панорамы «Сталинградская битва».

Читайте также

«Весь советский ХХ век — это попытка скорректировать режим» 70 лет назад умер Сталин. Кем он на самом деле был? И могла ли история России обойтись без него?

Читайте также

«Весь советский ХХ век — это попытка скорректировать режим» 70 лет назад умер Сталин. Кем он на самом деле был? И могла ли история России обойтись без него?