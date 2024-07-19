В России заработала программа монетизации для владельцев телеграм-каналов

Российские владельцы телеграм-каналов заметили, что в мессенджере заработала функция монетизации. Соответствующий раздел появился в кабинете статистики, увидеть его могут только владельцы каналов, пишет РБК.

Официально о том, что телеграм-каналы в России получили возможность монетизации от покупки рекламы, Telegram не сообщал. Украинское издание «Страна» отмечает, что аналогичная функция стала доступна владельцам телеграм-каналов из Украины.

О том, что владельцы телеграм-каналов в марте начнут получать финансовое вознаграждение за свою работу, создатель Telegram Павел Дуров сообщил в феврале. В марте мессенджер объявил, что владельцы публичных каналов с 1000 и более подписчиков начнут получать 50% дохода от рекламы, показанной в их канале. Вознаграждение по программе монетизации предлагалось вывести без комиссии или использовать для оплаты рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

В компании говорили, что рекламные объявления можно будет оплатить при помощи технологии TON. В России, пишет РБК, оплата будет происходить во внутренней валюте мессенджера Telegram Stars, которую запустили в июне.

Ранее источники издания The Bell говорили, что программа монетизации телеграм-каналов не будет работать в России и других странах СНГ. По их словам, компания планировала запустить программу только на тех рынках, где еще не работала рекламная модель Telegram, запущенная в 2021 году.

В России реклама в Telegram появилась еще в конце 2021 года. Однако она не предусматривала монетизации для администраторов каналов. Мессенджер сам продает рекламу через уполномоченные агентства, выкупающие «эфирное время» в крупных каналах большими лотами.

При этом многие популярные телеграм-каналы, включая российские, продают рекламу напрямую — они публикуют рекламные объявления со ссылками на каналы и товары. Telegram такие объявления не регулирует и не получает комиссию за их публикацию.