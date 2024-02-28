The Bell: новая программа монетизации Telegram не будет работать в России и странах СНГ

Новая программа монетизации телеграм-каналов, о запуске которой объявил основатель Telegram Павел Дуров, не будет работать в России и других странах СНГ. Об этом The Bell рассказали два источника, знакомых с планами компании.

Программа будет действовать только на тех рынках, где еще не работала рекламная модель Telegram, запущенная в 2021 году, пояснили собеседники издания.

«Так разумно открывать новые рынки и страны. Выстраивать сети агентств по всему миру и прочее несколько муторно. А в России реклама в Telegram и так хорошо продается», — пояснил один из источников The Bell.

28 февраля Павел Дуров объявил, что в марте рекламная платформа Telegram Ad начнет работать почти в 100 новых странах. «Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от дохода, который Telegram получает от показа рекламы в их каналах», — анонсировал основатель мессенджера. Выплаты будут проводиться при помощи технологии , владельцы каналов будут получать деньги в виде криптовалюты Toncoin.

В России реклама в Telegram появилась еще в конце 2021 года. Однако она не предусматривает монетизации для администраторов каналов. Мессенджер сам продает рекламу через уполномоченные агентства, выкупающие «эфирное время» в крупных каналах большими лотами.