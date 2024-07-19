Пропагандистский Институт развития интернета дал 100 миллионов рублей на разработку дополнений к игре «Смута»

Институт развития интернета (ИРИ) выделил новосибирской студии видеоигр Cyberia Nova субсидию объемом до 100 миллионов рублей на разработку дополнений к игре «Смута». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника на медиарынке.

Новый грант, по словам собеседников журналистов, предоставлен на расширение образовательного дополнения к игре под названием «Смутное время». Оно вышло в марте 2024 года и представляет собой игровую экскурсию по Москве начала XVII века. Новое дополнение затронет историю Нижнего Новгорода и Ярославля, срок его разработки составит полтора года, уточняют источники.

«Смута» — это экшн-RPG без открытого мира, ее сценарий основан на историческом романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Игрок управляет персонажем по имени Юрий Милославский, который присоединяется к ополчению, чтобы освободить Москву от польских войск. Игра считается наиболее масштабным российским проектом, вышедшим после начала полномасштабной войны.

«Смута» вышла в апреле 2024 года только в сервисе дистрибуции VK Play и только в версии для персональных компьютеров. Она стоит 2015 рублей. В VK не раскрывают цифры продаж, но отмечают, что «игра продается выше ожиданий».

Разработка игры началась еще в 2020 году. В рамках работы над «Смутой» Cyberia Nova получила два гранта на общую сумму 490 миллионов рублей от Института развития интернета. Эта организация, основанная при поддержке администрации президента РФ, занимается распределением бюджетных средств на создание пропагандистского «патриотического» медиаконтента. В самом ИРИ заявляли, что решили профинансировать «Смуту» для того, чтобы «тронуть с места локомотив разработки российских видеоигр».

Какой получилась «Смута»

Вышла игра «Смута» — российский ответ «Ведьмаку», созданный на деньги ИРИ Геймеров ждут кривые бои с поляками, невнятный сюжет и много (очень много!) ходьбы. А что-то хорошее-то есть?

Какой получилась «Смута»

Вышла игра «Смута» — российский ответ «Ведьмаку», созданный на деньги ИРИ Геймеров ждут кривые бои с поляками, невнятный сюжет и много (очень много!) ходьбы. А что-то хорошее-то есть?