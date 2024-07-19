Минюст РФ объявил «иноагентом» пианиста-виртуоза Евгения Кисина

Министерство юстиции РФ 19 июля обновило реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек.

В список вошли:

Евгений Кисин — пианист-виртуоз, лауреат двух премий «Грэмми»;

Григорий Михнов-Вайтенко — предстоятель Апостольской православной церкви, сын поэта Александра Галича;

Дмитрий Цибирев — бывший глава штаба Навального в Саратове, собирает базу данных директоров школ и детсадов, использующих детей в Z-акциях;

Юрий Швец — журналист, видеоблогер, бывший советский разведчик, выступал свидетелем по делу об убийстве Александра Литвиненко.

В сообщении Минюста также говорится, что из реестра «иноагентов» в связи с ликвидацией исключили фонд «Правовая инициатива».

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