Минюст РФ объявил «иноагентом» пианиста-виртуоза Евгения Кисина
Источник: Meduza
Министерство юстиции РФ 19 июля обновило реестр «иностранных агентов», включив в него четырех человек.
В список вошли:
- Евгений Кисин — пианист-виртуоз, лауреат двух премий «Грэмми»;
- Григорий Михнов-Вайтенко — предстоятель Апостольской православной церкви, сын поэта Александра Галича;
- Дмитрий Цибирев — бывший глава штаба Навального в Саратове, собирает базу данных директоров школ и детсадов, использующих детей в Z-акциях;
- Юрий Швец — журналист, видеоблогер, бывший советский разведчик, выступал свидетелем по делу об убийстве Александра Литвиненко.
В сообщении Минюста также говорится, что из реестра «иноагентов» в связи с ликвидацией исключили фонд «Правовая инициатива».