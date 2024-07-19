«Интерфакс»: блогеров заставят регистрироваться в Роскомнадзоре, если у них больше десяти тысяч подписчиков. Ранее в ведомстве говорили о тысяче подписчиков

Владельцы аккаунтов в соцсетях, в том числе телеграм-каналов, которые имеют не менее десяти тысяч подписчиков, должны будут передавать данные о себе в Роскомнадзор, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства утверждает, что такую поправку на следующей неделе намерены рассмотреть депутаты в профильном комитете Госдумы. Ожидается, что она будет внесена ко второму чтению законопроекта об ужесточении условий продажи сим-карт в России и принята до конца весенней сессии парламента.

«Верификация и идентификация абонентов — главная задача, которую призваны решить эти поправки», — пояснил источник. По его словам, если блогеры откажутся регистрироваться в РКН, то администраторам соцсетей будут направлять требования о блокировке их аккаунтов.

Ранее в самом Роскомнадзоре заявляли, что планируют обязать передавать сведения о себе владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых превышает одну тысячу человек.

После того, как в 2014 году в России был принят так называемый закон о блогерах, Роскомнадзор вел реестр пользователей соцсетей с аудиторией более 3000 человек. Такие блогеры были обязаны регистрироваться в реестре, передавать РКН свои контактные данные и проверять публикуемую им информацию на предмет возможных нарушений законов. Однако в 2017 году, напоминает The Bell, РКН перестал вести реестр блогеров, а стал заниматься составлением списка организаторов распространения информации (ОРИ).

К ОРИ отнесли соцсети и некоторые другие сайты, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей из России. Компании, попавшие в реестр организаторов распространения информации, обязаны сохранять информацию обо всех действиях пользователей, а также передавать ее ФСБ по первому требованию. В реестр, в числе прочего, входят «Яндекс», «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие.