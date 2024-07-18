В Олимпиаде-2024 будут участвовать только 15 российских спортсменов

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) опубликован список из 15 российских спортсменов, которые приняли приглашение участвовать в Летних Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе. Российские медиа «Матч-ТВ» и Sports.ru сообщили 18 июля, что это окончательный список россиян, которые поедут на Олимпиаду.

Как сообщал 15 июля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МОК, организация собиралась 16 июля опубликовать на своем сайте список россиян, участвующих в Играх-2024. При этом, судя по публикации на сайте МОК, список не обновлялся с 13 июля.

В список вошли семь теннисистов, три велогонщика, три гребца на байдарках и каноэ, пловец и прыгунья на батуте:

Тамара Дронова (велоспорт),

Алена Иванченко (велоспорт),

Глеб Сырица (велоспорт),

Анжела Бладцева (батут),

Даниил Медведев (теннис),

Роман Сафиуллин (теннис),

Екатерина Александрова (теннис),

Мирра Андреева (теннис),

Павел Котов (теннис),

Диана Шнайдер (теннис),

Елена Веснина (теннис),

Алексей Коровашков (гребля на байдарках и каноэ),

Захар Петров (гребля на байдарках и каноэ),

Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ),

Евгений Сомов (плавание).

Также в Олимпиаде примут участие 16 спортсменов из Беларуси. В список вошли: Абубакар Хаслаханов (греко‑римская борьба), Анна Терех (велоспорт), Евгений Золотой, Татьяна Климович (академическая гребля), Владислав Кравец, Юлия Трушкина (гребля на байдарках и каноэ), Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко (плавание), Виолетта Бордиловская, Иван Литвинович (прыжки на батуте), Дарья Чуприс, Александра Петрова (пулевая стрельба), Георгий Гурциев (тхэквондо), Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (тяжелая атлетика).

Спортсмены из России и Беларуси будут официально выступать на Олимпиаде как «индивидуальные нейтральные атлеты». Любая символика этих двух стран на Играх будет запрещена.

Всего Международный олимпийский комитет для участия в Олимпиаде в нейтральном статусе предоставил 54 квоты для российских спортсменов и 28 для белорусских. В таких видах спорта, как велоспорт, спортивная борьба, дзюдо, теннис, некоторые российские спортсмены отклонили приглашения МОК. Кроме того, приглашения отклонили некоторые белорусские спортсмены, представляющие тяжелую атлетику и теннис.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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