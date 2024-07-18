Суд в Москве запретил продавать туалетную бумагу с изображением тысячерублевой купюры. Потому что это оскорбляет чувства верующих

Преображенский районный суд Москвы запретил в России страницы четырех интернет-магазинов, на которых продавали сувенирную туалетную бумагу с изображением купюры номиналом одна тысяча рублей. Об этом 18 июля сообщает издание «Верстка».

Суд удовлетворил иски прокурора, требовавшего запретить страницы интернет-магазинов «Филькина грамота», «Стартекс», «Главчудо» и «Сима-ленд» (известен флешмобами в поддержку Владимира Путина), где продавали такую туалетную бумагу.

Прокурор в своем иске указал на то, что на тысячерублевой купюре изображен памятник Ярославу Мудрому, «отнесенный к числу святых, почитаемому Русской православной церковью», говорится в решении суда от 16 мая.

Установлено, что на указанном интернет-ресурсе размещена информация о продаже туалетной бумаги с нанесением банкноты Банка России номиналом сумма, содержащим изображение памятника фио, отнесенного к числу святых, почитаемого Русской православной церковью.

Суд посчитал доказанным, что «информационный материал оскорбляет религиозные чувства верующих». «В свободном демократическом обществе не может защищаться свободой мысли, слова, мнения и информации распространение информационных материалов противоправного характера, способных оскорбить религиозные чувства верующих», — говорится в постановлениях суда.

Суд запретил страницы с туалетной бумагой с изображением тысячерублевой купюры на сайтах указанных магазинов. На момент публикации этой новости туалетная бумага оставалась доступна на сайтах «Филькина Грамота» и «Стартекс, а с сайтов «Главчудо» и «Сима-ленд» такую информацию убрали.

Скриншот со страницы интернет-магазина «Филькина Грамота»

Скриншот со страницы интернет-магазина «Стартекс»

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