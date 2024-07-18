США направят представителя в Минобороны Армении

Заместитель госсекретаря США Узра Зея заявила, что представитель американских вооруженных сил будет работать в Минобороны Армении. Об этом она сказала в интервью изданию Hetq.

«Я могу подтвердить эту информацию. Это долгожданное событие, которое я бы рекомендовала вам обсудить с нашим послом и пресс-службой. Мы приветствуем углубление сотрудничества в области обороны и гражданской безопасности между США и Арменией», — сказала она.

У заместителя госсекретаря также спросили, станет ли членство Армении в препятствием для партнерства с США в области обороны. Зея ответила, что вопрос о членстве Армении в ОДКБ может решить только правительство страны.

«Я бы отметила, что наше сотрудничество в области обороны и гражданской безопасности продолжает углубляться, пока Армения остается членом ОДКБ. Но я хочу сделать третье и последнее замечание. Соединенные Штаты не видят ничего, что указывало бы на то, что военное присутствие России способствует обеспечению регионального мира и стабильности на Южном Кавказе», — отметила она.

15 июля Армения начала совместные военные учения с США. Согласно сообщению Минобороны Армении, в учениях задействованы военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.

В 2023-24 годах отношения Армении и России, которые традиционно рассматривались как близкие и союзнические, значительно ухудшились. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Армения «заморозила» свое участие в ОДКБ.