Фонд Карнеги за международный мир включили в реестр «нежелательных» организаций

Министерство юстиции РФ включило аналитический центр Фонд Карнеги за международный мир в реестр «нежелательных» организаций. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Согласно реестру, Генпрокуратура объявила деятельность центра «нежелательной» на территории России еще 1 июля. Публично об этом ранее не сообщалось.

Вместе с центром Минюст включил в список «нежелательных» организаций издание The Moscow Times. О соответствующем решении Генпрокуратуры стало известно 10 июля.

Фонд Карнеги за международный мир — один из старейших экспертно-аналитических центров, который был основан в 1910 году в США. До сентября 2022 года у центра было свое представительство в России — Московский центр Карнеги, который начал работу в 1994 году.

Весной 2023 года Фонд Карнеги за международный мир был включен Минюстом в реестр «иноагентов». В ведомстве это решение мотивировали тем, что фонд «дискредитировал» российскую армию и распространял «фейки» о политике властей страны, направленные «на деструктивное идеологическое воздействие» на россиян.