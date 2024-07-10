Генпрокуратура РФ объявила издание The Moscow Times «нежелательной» организацией
Генеральная прокуратура РФ объявила деятельность издания The Moscow Times «нежелательной на территории Российской Федерации». Сообщение об этом 10 июля появилось на сайте ведомства.
«Организация расположена в Амстердаме, осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. <…> Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства Российской Федерации как во внешней, так и во внутренней политике», — заявили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что учредителем и владельцем The Moscow Times выступает гражданин Нидерландов, который одновременно с этим руководит иностранными неправительственными организациями Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober и TVR Studios B.V. (владелец телеканала «Дождь»). Имя владельца издания в сообщении ведомства не приводится, но, вероятно, это медиаменеджер Дерк Сауэр, указанный в качестве директора двух первых упомянутых организаций.
В прокуратуре добавили, что ранее добились блокировки сайта The Moscow Times в России «в связи с систематическим размещением публикаций, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дискредитацию деятельности органов государственной власти нашей страны по проведению специальной военной операции» («СВО» — так власти РФ называют вторжение в Украину — прим. «Медузы»).
В ведомстве отметили, что The Moscow Times на постоянной основе взаимодействует с изданиями «Медуза», The Insider, «Важные истории», «Радио Свобода», которые ранее также объявили «нежелательными» организациями.
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The Moscow Times — независимое российское СМИ, основанное в 1992 году. Первоначально издание рассказывало о событиях в России на английском языке, а с 2022 года — на русском языке.