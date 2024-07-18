Дело против бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского связано с закупками мебели для библиотек

Уголовное дело против бывшего главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского связано с госконтрактами на поставку мебели в столичные учреждения кульутры, сообщает «Коммерсант».

Вечером 17 июля на заседании суда по мере пресечения Кибовскому следствие сообщило, что чиновника обвиняют в преступлениях, совершенных с 2015 по 2023 год, когда Кибовский руководил госзакупками.

На суде также стало известно, что в деле есть и другие фигуранты, задержанные и арестованные еще в декабре 2023 года. Издание со ссылкой на данные суда пишет, что среди них — бывший советник Кибовского Сергей Балясников, директор ООО «Евроком» Андрей Нероденков, его заместитель Константин Яковлев, а также предприниматель Андрей Галяев.

По данным следствия, Балясников, Нероденков, Яковлев и Галяев вместе с другими «неустановленными лицами» с марта по ноябрь 2023-го создали условия, при которых подконтрольная им компания «Градиент» победила в аукционах на заключение 10 госконтрактов с департаментом культуры Москвы. Контракты подразумевали поставку оборудования, мебели и интерьера для ГБУК «Объединение культурных центров» на общую сумму 155 миллионов 650 тысяч рублей. Следствие считает, что обвиняемые завысили стоимость закупки не менее чем на 38 миллионов рублей.

Всем фигурантам дела предъявили обвинение в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК), а Нероденкову и Яковлеву дополнительно вменили получение взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

Как отмечает «Агентство», контракты, перечисленные в деле, были заключены с сентября по ноябрь 2023 года. Они предполагали поставку мебели в библиотеки Москвы и дом культуры «Маяк» в Южном Чертаново. При этом большая часть договоров была расторгнута по инициативе заказчика в связи со срывом сроков.

«Агентство» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс» пишет, что компания «Градиент» принадлежит нейропсихологу Екатерине Галяевой и занимается оптовой торговлей бытовыми электроприборами, а ее крупнейшим госзаказчиком были структуры департамента культуры Москвы. Так, только технический центр департамента заключил с «Градиентом» 31 контракт на 270 миллионов рублей.

Галяевой принадлежат еще четыре компании, в том числе «Горзаказ», которая занимается оптовой торговлей непродовольственными товарами. Генеральным директором этой компании числится Андрей Галяев — тезка фигуранта дела о мошенничестве. Все фирмы Галяевой, кроме «Горзаказа», сотрудничали со структурами столичного департамента культуры. Компания «Горзаказ», в свою очередь, выступала крупнейшим подрядчиком московского департамента труда и соцзащиты.

Бывшего министра правительства Москвы Александра Кибовского задержали и арестовали 17 июля. Ему предъявили обвинения в получении восьми взяток (часть 6 статьи 290 УК) и в покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК).

По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, а общая сумма полученным им взяток составляет более 100 миллионов рублей. Чиновник вину не признал.

С сентября 2023 года Кибовский занимает должность «советника аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с ».

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