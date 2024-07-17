Бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского арестовали по делу о получении взятки и мошенничестве

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, Александра Кибовского, сообщает «Медиазона».

Кибовскому предъявили обвинения в совершении восьми эпизодов получения взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) и одного эпизода покушения на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК).

По версии следствия, Кибовский помогал коммерческим организациям в заключении госконтрактов, а общая сумма полученным им взяток составляет более 100 миллионов рублей.

На суде стало известно, что в деле есть еще несколько фигурантов, один из них — директор ООО «Евреоком» Андрей Нероденков, который с декабря 2023 года находится под стражей. Основой дела против Кибовского стали показания подозреваемой Хабалоновой. Следователь также сообщил, что в деле речь идет о преступлениях, которые совершались с 2015 по 2023 год, когда Кибовский руководил госзакупками. Чиновник вину на допросе не признал.

Отправить Кибовского в следственный изолятор просили следствие и прокуратура. Защита настаивала на домашнем аресте. Сам чиновник заявил, что собирается на . По словам Кибовского, его «пасут» с 2022 года, при задержании в декабре 2023-го с другими фигурантами дела, ему сломали ребро, а затем предлагали дать показания и сбежать.

Александр Кибовский — кандидат исторических наук, заслуженный деятель искусств РФ и академик Российской академии художеств. В 2000-е он работал в министерстве культуры, аппарате правительства и возглавлял Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура).

В 2010 году Кибовский перешел в правительство Москвы, где руководил департаментами культурного наследия (Москомнаследие) и культуры. Сейчас он занимает должность «советника аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами РФ» — аннексированными Россией территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

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