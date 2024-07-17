Задержан бывший министр культуры Москвы Александр Кибовский

Полиция задержала Александра Кибовского — бывшего министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, сообщает РБК.

Источники издания, знакомые с материалами уголовного дела, утверждают, что бывшего министра подозревают в мошенничестве и взятке в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 и часть 4 статьи 159 УК).

Подробности уголовного дела пока неизвестны. По статье о мошенничестве Кибовскому может грозить до десяти лет лишения свободы, по статье о взяточничестве — до 15 лет заключения.

Следственный комитет направил в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заключении под стражу Александра Кибовского.

Собеседник РБК, близкий к СК, рассказал, что следственные действия в отношении Кибовского начались на прошлой неделе — чиновника допросили, в его квартире прошел обыск, у него изъяли электронные носители информации.

Обновление. Следственный комитет РФ сообщил, что Александру Кибовскому предъявили обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК) и одного эпизода покушения на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК). Особо крупным размером считается сумма более чем один миллион рублей.

Александр Кибовский имеет степень кандидата исторических наук, звание заслуженного деятеля искусств РФ и академика Российской академии художеств.

В 2000-е годы Кибовский работал в министерстве культуры и аппарате правительства РФ. В 2008-м он возглавил Федеральную службу по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура).

В 2010 году Кибовский перешел в правительство Москвы. Сначала он был руководителем городского департамента культурного наследия (Москомнаследие), а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял департамент культуры. В настоящее время занимает должность «советника аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с ».