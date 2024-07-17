Reuters: Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году
В 2025 году Германия выделит на военную помощь Украине четыре миллиарда евро. Это вдвое меньше, чем в нынешнем году, сообщает Reuters, в распоряжении которого оказался проект бюджета, подготовленный в правительстве ФРГ.
Предполагается, что правительство Германии утвердит бюджет на 2025 год 17 июля — после нескольких месяцев споров.
5 июля сообщалось, что правящие партии Германии достигли договоренности по федеральному бюджету страны на 2025 год. Как писало Deutsche Welle, много разногласий было вокруг социальных расходов. В правительстве также пытались решить вопрос о том, как закрыть «дыру» в 10 миллиардов евро, образовавшуюся из-за недостатка налоговых поступлений.
В начале февраля 2024 года страны Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель отмечал, что это обеспечит «постоянное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины». Предполагается, что лидеры стран ЕС ежегодно будут обсуждать план экономической помощи Киеву, а «при необходимости» он будет пересмотрен через два года.
Канцлер Германии Олаф Шольц призывал страны ЕС предоставить больше поддержки Украине в 2024 году. Он отмечал, что Германия, которая является крупнейшим донором Украины после США, продолжит оказывать военную помощь «столько, сколько потребуется». Но одного только вклада ФРГ будет недостаточно.