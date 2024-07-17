На юге России восстановили подачу электричества. В Минэнерго предупредили, что риск введения графиков отключения сохраняется

Электроснабжение потребителей на юге России, частично отключенное после сбоя на Ростовской АЭС, восстановлено, сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что продолжают отслеживать ситуацию с энергоснабжением регионов, где наблюдаются аномально высокие температуры.

Однако риски ввода графиков отключений энергоснабжения для потребителей сохраняются, заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24». «Вчера произошла ситуация в энергосистеме, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Грабчак выразил надежду, что графики аварийных ограничений вводить не придется, но есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума. «Это стандартные процедуры, которые позволяют в такие пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы», — отметил замглавы Минэнерго.

Днем 16 июля на Ростовской АЭС произошел сбой в работе генерирующего оборудования, в результате которого в регионах юга России начали отключать электричество. Графики отключения электричества вводили вечером во вторник в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. Без света также остались Краснодар, где из-за отключения остановились трамваи и троллейбусы, Новороссийск и Севастополь.

Утром 17 июля Росэнергоатом сообщил о включении энергоблока № 1 Ростовской АЭС, отключенного из-за сбоя. В компании уточнили, что блок был включен еще накануне в в 22:28. Еще два энергоблока работают в штатном режиме, один находится на плановом ремонте с 22 июня.