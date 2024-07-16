На юге России начали отключать электричество из-за сбоя на Ростовской АЭС

На юге России введены временные ограничения потребления электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. Об этом сообщили в Минэнерго России.

Ограничения введены «в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы».

В «Росатоме» заявили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС автоматически отключился от сети «из-за неполадок на турбогенераторе».

«Причины выясняются, радиационный фон в норме», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

Издание 93.ru сообщает, что из-за отключения света встало движение трамваев и троллейбусов в Краснодаре. В городе также не работают около 150 светофоров. Без света остался вокзал Новороссийска. В Муниципальном центре управления Краснодара заявили об отключении электроэнергии из-за аварии на электросетях в Западном округе.

Временные отключения электроэнергии также ввели в Севастополе. «Севастопольэнерго» сообщил, что это связано с «аномально высокими температурами воздуха».

Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге России. Она расположена в 13 километрах от Волгодонска. Станция обеспечивает около 75% производства электроэнергии в Ростовской области.