МВД объявило в розыск журналиста Андрея Захарова. Его обвиняют в уклонении от обязанностей «иноагента»

МВД России объявило в розыск петербургского журналиста Андрея Захарова, обратила внимание «Медиазона».

В карточке МВД не указано, по какой статье разыскивается Захаров. Однако известно, что против журналиста возбуждено дело об уклонении от выполнения обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК). Сам Захаров также предположил, что розыск связан с этим делом. «Розыск — 99% по иноагентскому делу, там недавно меня в качестве обвиняемого уже привлекли», — написал он в своем телеграм-канале.

«Медиазона» отмечает, что поводом для уголовного дела стали два поста Захарова от марта 2024 года в телеграм-канале, в которых он анонсировал стрим «Прослушка», выходящий на ютьюб-канале The Insider Live. Расследованием дела занимается управление Следственного комитета по Петербургу, добавляет издание.

В апреле 2024 года в Петербурге прошел обыск у внештатной журналистки «Фонтанки» и автора телеграм-канала «Ротонда» Ксении Клочковой. По данным «Фонтанки», к ней пришли в рамках уголовного дела против Захарова, который работал в издании до 2016 года. Позже Клочкова рассказала, что обыск прошел по делу об уклонении от выполнения обязанностей «иноагента», которое возбудили в отношении Захарова 17 апреля.

Минюст России объявил Захарова «иноагентом» в октябре 2021 года. В 2023 году его, как пишет «Медиазона», дважды привлекали к административной ответственности за распространение материалов без маркировки, а также штрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не сдал в Минюст отчеты, которые должны предоставлять все «иноагенты».