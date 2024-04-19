В Петербурге пришли с обыском к журналистке Ксении Клочковой. «Фонтанка» утверждает, что это связано с делом против расследователя Андрея Захарова

В Петербурге проходит обыск у внештатной журналистки «Фонтанки» и автора телеграм-канала «Ротонда» Ксении Клочковой, сообщают «Фонтанка» и «Московский комсомолец».

По данным «Фонтанки», к Клочковой пришли с обыском в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего журналиста издания Андрея Захарова.

«Фонтанка» пишет, что Захарова подозревают в распространении «фейков» об армии (статья 207.3 УК). «Московский комсомолец», также сообщивший об обысках, в свою очередь, утверждает, что дело против Захарова возбуждено в связи с уклонением от обязанностей «иноагента».

Как утверждает «Фонтанка», Клочкова находится в статусе свидетеля по делу, а интерес к ней связан с тем, что она «могла контактировать с Захаровым».

Обновление. Клочкова рассказала, что обыск у нее дома прошел по делу о повторном уклонении от выполнения обязанностей «иноагента», которое завели в отношении Захарова 17 апреля. При обыске у журналистки изъяли технику и обязали ее явиться на допрос. Следствие считает, что Клочкова может знать Захарова и располагать некими вещественными доказательствами, связанными с уголовным делом.

Андрей Захаров был корреспондентом «Фонтанки» до 2016 года, после этого работал в РБК, в «Русской службе Би-би-си», а также публиковал расследования в издании «Проект». Захаров, в частности, был автором расследования о предполагаемой третьей дочери Владимира Путина Луизе Розовой. В октябре 2021 года Минюст России объявил Захарова «иноагентом». С декабря этого же года журналист находится не в России.

Ксения Клочкова ведет телеграм-канал «Ротонда», а также продолжает работать с «Фонтанкой» в качестве внештатного автора.

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