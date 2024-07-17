Беспилотники атаковали четыре российских региона

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 17 июля дежурные средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа.

По данным военного ведомства, два дрона уничтожили над Брянской областью, еще два — над Воронежской, еще один — над Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два дрона сбили в Суражском районе области. Пострадавших и разрушений нет, утверждает он.

Об атаке беспилотника также сообщил исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов. По словам чиновника, украинский коптер сбросил взрывное устройство на здание пожарной части в поселке Теткино Глушковского района. В результате на территории части были повреждены грузовой и легковой автомобили. Получил ранение дежурный спасатель. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

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