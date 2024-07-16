«Ведомости»: правительство предложило, чтобы россияне предъявляли паспорт, пополняя баланс мобильного телефона наличными

Министерство цифрового развития РФ разработало поправки в закон «О связи», согласно которым пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта. Об этом в номере от 16 июля сообщила газета «Ведомости», сославшись на слова источников.

Поправки также предполагают, что купить сим-карту можно будет только после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Согласно предложенным поправкам, при несоблюдении этих требований продавцу будет грозить штраф в размере 10 тысяч рублей за каждую сим-карту, проданную с нарушениями.

Сейчас поправки проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии, то есть до 4 августа, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к правительству.

В министерстве цифрового развития это не комментировали.

«Ведомости» указывают, что пакет поправок к закону «О связи» направлен на решение проблемы «серых» сим-карт и телефонного мошенничества. По оценке Центробанка РФ, в 2023 году телефонные мошенники провели 1,17 миллиона операций без согласия клиентов и похитили у граждан и бизнеса 15,8 миллиарда руб. По сравнению с 2022 годом число случаев мошенничества выросло на 33%, а сумма украденных средств — на 11,5%.

Газета «Коммерсант» сообщала в мае, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение правил продажи сим-карт россиянам. Среди обсуждаемых вариантов — идентификация по биометрии, продажа только в салонах связи, МФЦ и отделениях «Почты России», а также оформление покупки с помощью приложения «Госключ» (цифровой подписи).