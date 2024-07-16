В Бурятии более 100 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС

В Бурятии на Гусиноозерской тепловой электростанции (ГРЭС) отключен один из трех энергоблоков, из-за этого более 100 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов. Гусиноозерская ГРЭС вырабатывает энергию для потребителей в Бурятии и Забайкальском крае.

По его словам, сообщение об отключении энергоблока поступило в 17:35 по местному времени (13:35 по московскому времени).

Позже Цыденов сообщил, что по состоянию на 18:45 (14:45 мск), без электричества частично остались жители семи муниципальных образований республики и Улан-Удэ,. Всего отключение затронуло 115 тысяч человек.

При этом в правительстве Бурятии заявили, что «выведены в ремонт» два энергоблока ГРЭС.

«Аварийное отключение в Бурятии зафиксировано на втором энергоблоке Гусиноозерской ГРЭС. В связи с чем в период пиковой нагрузки (20.00) в энергосистеме Забайкальского края произошли ограничения подачи электроэнергии», — говорится в сообщении правительства Забайкальского края.

Жители Гусинооозерска (там расположена ГРЭС) рассказали «Байкал-Daily», что перед отключением электричества слышали в городе «сильный хлопок». Связан ли он к отключением энергоблока станции, неизвестно.

Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ» со ссылкой на читателей пишет, что из здания ГРЭС шел дым.

Гусиноозерская ГРЭС — крупнейшая в Забайкалье электростанция конденсационного типа. Она была введена в эксплуатацию в декабре 1976 года.

9 июля Минэнерго России сообщило, что сотни тысяч жителей на юге России остались без электроснабжения из-за «аномально высоких температур». Без электричества остались, в частности, жители Ростовской области, Краснодарского края, республики Адыгея, Астраханской области.