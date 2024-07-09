На юге России более полумиллиона человек остались без электричества из-за жары

Сотни тысяч жителей на юге России остались без электроснабжения из-за «аномально высоких температур». Об этом говорится в телеграм-канале министерства энергетики России.

По информации ведомства, без электричества остаются более 324 тысяч жителей Ростовской области, 181 тысяча — в Краснодарском крае и республике Адыгея, 94,3 тысячи — в Астраханской области.

«Энергетики этих регионов осуществляют аварийно-восстановительные

работы в усиленном режиме», — заявили в Минэнерго.

В центре погоды «Фобос» сообщили, что жара, которая удерживается на юге России с конца минувшей недели, сохранится в ближайшие дни. В частности, в Ростове-на-Дону 9-10 июля температура воздуха составит 38-39 градусов, при этом в городе до конца недели не ожидается дождей.

Причиной такой погоды синоптики называют обширный антициклон, который 8 июля охватил большую часть европейской части России и «только у западных границ страны осталось место для полей фронтальной облачности».

Издание 93.ru пишет, что в Краснодарском крае отключения электричества затронули 325 тысяч человек, где-то электроснабжение уже восстановили. В Новороссийске с 14:00 перешли на веерные отключения света по два-три часа, чтобы «избежать масштабных аварий».

«Коммерсант» отмечал, что аномальная жара и нехватка генерации привели к энергетическому кризису на юге России. В Ростовской области и на Кубани вводят графики временных отключений, а в условиях высокого спроса оптовые цены на электроэнергию на юге растут вдвое быстрее, чем в целом в европейской части страны. В Минэнерго заявляли, что причина временных отключений — рост потребления электроэнергии на фоне летних температурных максимумов.