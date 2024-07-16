Поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали по делу о взятке сотруднице ФСИН

Генеральный директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о взятке в крупном размере (часть 4 статьи 291 УК), пишет «Коммерсант». Его компания была основным поставщиком вещевого довольствия для Росгвардии.

Как выяснили журналисты, сейчас бизнесмен находится в следственном изоляторе Челябинска. 4 июля оперативники ФСБ задержали Шальнова в Уфе и провели обыски у него дома.

По версии следствия, глава «Спецшвейснаба» перевел 230 тысяч рублей на карту ответственной сотруднице ФСИН в качестве платы за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. Ему может грозить от пяти до 12 лет лишения свободы.

Сам Шальнов свою вину категорически отрицает. Его знакомые утверждают, что он давно знаком с женщиной и перевел ей деньги на лечение ее больной матери, пишет «Коммерсант». Собеседники журналистов полагают, что ФСБ «удалось уговорить сотрудницу ФСИН на сотрудничество», но потом при очной ставке она «разрыдалась, попросив прощения у Шальнова».

Гендиректор «Спецшвейснаба» ранее находился под подпиской о невыезде по еще одному уголовному делу — об особо крупном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на закупку вещевого имущества для Росгвардии.

Другим фигурантом дела стал бывший заместитель главы Росгвардии Сергей Милейко. Следствие считает, что обвиняемые вступили в преступный сговор по хищению бюджетных средств, выделенных на гособоронзаказ. В 2018-2019 годах Росгвардия заключила 148 контрактов со «Спецшвейснабом» на 3,4 миллиарда рублей, причем 22 из них исполнялись по необоснованно завышенным ценам, что принесло Шальнову и Милейко доход в 396 миллионов рублей, говорилось в обвинительном заключении.

После возбуждения уголовного дела, пишет «Коммерсант», «Спецшвейснаб» переключился на поставки для добровольческих подразделений, участвующих в войне в Украине, а также занимался разработкой новой формы для танкистов.

Сергей Милейко уже отбывает заключение по другому уголовному делу. В июле 2021 года его приговорили к шести годам колонии общего режима за мошенничество с недвижимостью. Следователи заявляли, что в 2012 году жена Милейко незаконно получила нежилое помещение в доме для военнослужащих в Балашихе, где позднее открылась парикмахерская.