Гарет Саутгейт объявил об уходе из сборной Англии по футболу

Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт покинул занимаемую должность.

«После 102 матчей и почти восьми лет руководства Гарет Саутгейт объявил, что покидает пост менеджера сборной », — сообщается 16 июля в аккаунте английской сборной в соцсети X (бывший твиттер).

53-летний Гарет Саутгейт объявил об уходе с поста тренера после того, как сборная Англии 14 июля проиграла Испании в финале чемпионата Европы по футболу.

Саутгейт, комментируя свой уход, заявил: «Для меня, как гордого англичанина, было честью всей жизни играть за сборную Англии и руководить ею. Это значило для меня все, и я отдавал этому все свои силы. Но пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве менеджера сборной Англии».

Гарет Саутгейт руководил сборной Англии по футболу, начиная с 2016 года. Вместе с Саутгейтом английская сборная дошла до финалов чемпионата Европы в 2020 и 2024 годах, но не смогла выиграть турниры.

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