Байден назвал ошибкой свой призыв поместить Трампа «в центр мишени»

Призыв поместить «в центр мишени» Дональда Трампа было ошибкой, признал президент США Джо Байден в интервью NBC News.

В ходе беседы ведущий NBC Лестер Холт напомнил, что примерно за неделю до покушения на Трампа Байден назвал своего соперника на выборах президента экзистенциальной угрозой.

Речь идет о словах, которые Байден произнес 8 июля во время разговора с донорами Демократической партии. Тогда он заявил: «У меня есть одна задача — победить Дональда Трампа. Я абсолютно уверен, что я — лучший человек, способный сделать это. Так что хватит говорить о дебатах, пришло время поместить Трампа в центр мишени (в оригинале: itʼs time to put Trump in a bullseye — прим. „Медузы“)». Как сообщало Politico, таким образом Байден комментировал результаты провальных дебатов с Трампом, призывая не заострять на них внимание.

В интервью NBC Байден объяснил, что не призывал сделать Трампа настоящей мишенью, а лишь хотел обратить внимание на его политику. «Было ошибкой использовать это слово. Я не сказал „в прицел“. Я имел в виду „в центр мишени, в яблочко“. Нужно сосредоточиться на нем. На том, что он делает, на его политике. Сосредоточиться на лживых заявлениях, которые он сделал во время дебатов», — заявил президент США.

Ведущий NBC Лестер Холт спросил Байдена, думал ли он о своих высказываниях, которые могут привести к провокациям, в том числе «неуравновешенных людей». На это Байден ответил, что такая риторика исходит лишь от его оппонента.

Покушение на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа произошло 13 июля, во время выступления политика на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. В Трампа выстрелили несколько раз, одна из пуль задела верхнюю часть правого уха политика.

В результате стрельбы погиб один из посетителей митинга, два человека получили ранения. Нападавшего застрелили сотрудники Секретной службы. По данным ФБР, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс.

После покушения группа республиканцев обвинила Джо Байдена в том, что слова президента США, сказанные во время предвыборной гонки, спровоцировали покушение.

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