В России в пилотном режиме началась выдача льготной ипотеки для госслужащих моложе 35 лет. На соответствующее постановление правительства обратил внимание «Коммерсант».

В рамках программы государство полностью оплатит первоначальный взнос (25% стоимости жилья) и всю сумму основного долга (75%, равными ежемесячными платежами). Владельцу квартиры за свой счет нужно будет покрывать только процентные платежи.

Выплаты будут покрывать стоимость только 33 квадратных метров, оплачивать дополнительный метраж должен будет сам госслужащий.

Пока эксперимент будет проводиться в крайне ограниченных объемах — льготную ипотеку в 2024-2025 годах получат только 90 работников Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС и Федерального казначейства.

Для участия в программе, помимо соответствия по возрасту, чиновник должен иметь стаж пребывания на госслужбе не менее года. Также у него должны быть госнаграды или поощрения от президента, победы в конкурсе «Лидеры России» или опыт участия в «специальной военной операции».

В начале июля власти РФ объявили о продлении до 2030 года программы семейной ипотеки с льготной ставкой 6%. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов рублей.

Подкаст «Что случилось» — об ипотеке в России

Все эпизоды Программа льготной ипотеки сворачивается. Кто сможет пользоваться ей дальше? И что станет с ценами на жилье? 00:00 42:52