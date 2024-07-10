Минфин продлил до 2030 года программу семейной ипотеки со ставкой 6%

Минфин объявил о продлении до 2030 года программы семейной ипотеки со ставкой 6%. Для Москвы, Петербурга и Ленинградской области максимальная сумма кредита составляет до 12 миллионов рублей, для остальных регионов — до шести миллионов рублей. Первоначальный взнос при оформлении ипотеки составляет 20%.

Оформить ипотечный кредит можно и на более крупную сумму (до 30 миллионов в Москве, Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов в регионах), но тогда на превышающую лимит часть будет распространяться рыночная ставка.

Программа распространяется на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, уточняет Минфин. Также ипотеку могут получить семьи с двумя детьми из малых городов (до 50 тысяч человек), жители регионов с низким объемом строительства или регионов, имеющих индивидуальные программы развития. Кроме этого, программа распространяется на семьи, где есть ребенок-инвалид.

В 2024 году на программу выделено из бюджета 223,8 миллиарда рублей. В связи с продлением программы предлагается увеличить сумму на 66,2 миллиарда рублей.

С 1 июля перестала действовать одна из самых массовых программ безадресной льготной ипотеки, по которой жилье в новостройке можно было купить под 8% годовых. Она была введена во время пандемии коронавируса как временное решение, но с тех пор правительство несколько раз продлевало ее. The Bell отмечал, что за время действия программы на рынке сформировался пузырь, цены на жилье в новостройках выросли на 80%, а доступность жилья упала вдвое.

Читайте также

Россияне: покупают жилье благодаря льготной ипотеке. ЦБ и министерство финансов: льготную ипотеку нужно сворачивать. Путин: а мне нравится… Что происходит?

Читайте также

Россияне: покупают жилье благодаря льготной ипотеке. ЦБ и министерство финансов: льготную ипотеку нужно сворачивать. Путин: а мне нравится… Что происходит?