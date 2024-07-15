Россия начнет закупать яблоки в КНДР

Россия и КНДР договорились о поставках северокорейских яблок на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Как отметили в ведомстве, договоренности были достигнуты в ходе переговоров в июне.

Сроки начала поставок, а также их объемы не уточняются.

В России в 2024 году из-за заморозков ожидается пониженный урожай яблок. По прогнозу Минсельхоза, он составит 1,5 миллиона тонн — на 200 тысяч тонн меньше, чем было собрано годом ранее.

Россия последовательно расширяет сотрудничество с КНДР на фоне войны и западных санкций. В середине июня в Пхеньян приезжал президент Владимир Путин, после чего страны подписали соглашение о «всеобъемлющем партнерстве».

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