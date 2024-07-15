Площадь лесного пожара под Новороссийском превысила 60 гектаров. Повреждены десятки построек на базах отдыха

Площадь лесного пожара под Новороссийском, который начался днем 14 июля в районе хутора Дюрсо, увеличилась до 62 гектаров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Для борьбы с огнем используют два вертолета К-32 Минобороны РФ и самолет Ил-76 МЧС России. В тушении пожара участвуют более 250 человек.

Обновление. В МЧС России сообщили, что все очаги пожаров на территории турбаз потушены.

В оперштабе сообщили, что за медицинской помощью обратились два человека, от госпитализации они отказались. В пункте временного размещения остается 17 человек, остальные эвакуированные отдыхающие уже уехали домой. Ранее власти сообщали, что с баз отдыха эвакуированы более 500 человек.

На территории базы отдыха «Романтик» в результате пожара повреждено 60 построек. Еще восемь построек пострадали на территории базы «Голубая волна».

Первые сообщения о лесном пожаре в районе хутора Дюрсо в Новороссийске появились днем 14 июля. Огонь быстро распространился в сторону местных баз отдыха «Голубая лагуна», «Фрегат», «Моряк» и «Романтик». Локализовать пожар не удается из-за сильного ветра. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко объявил, что в связи с лесными пожарами в городе вводится режим чрезвычайной ситуации.